الصين تستورد كميات قياسية من النفط الخام الروسي في يونيو

وصلت واردات الصين من النفط الخام الروسي لأعلى مستوى على الإطلاق في يونيو حزيران وفقا لما أظهرته بيانات حكومية صينية اليوم الخميس مع مواصلة مصافي التكرير‭‭ ‬‬اقتناص الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادي حتى رغم تقلص الخصم مقارنة بالخامات القياسية العالمية.

وبلغت الكميات الواردة من روسيا في الإجمال 10.50 مليون طن متري في يونيو حزيران أو ما يوازي معدلا يوميا يبلغ 2.56 مليون برميل. وزادت كميات الشحنات 44 بالمئة مقارنة بذات الشهر العام الماضي وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك.

وسجلت الواردات الروسية في النصف الأول من العام 52.61 مليون طن متري بارتفاع 22 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما الشحنات من السعودية فقد بلغت إجمالا 7.92 مليون طن متري الشهر الماضي بما يعدل 1.93 مليون برميل يوميا بارتفاع 12 بالمئة عن الشهر السابق. وتشكل الكمية ارتفاعا بنحو 57 بالمئة عن الكميات التي تم شحنها من السعودية للصين في يونيو حزيران من العام الماضي.

وكان من التوقع أن تقل الشحنات السعودية للصين في يونيو حزيران إذ تسبب تراجع هوامش التكرير في دفع مصافي التكرير الصينية للبحث عن خام أرخص سعرا من روسيا وموردين آخرين حتى بعد أن خفضت الرياض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل يونيو حزيران 25 سنتا في مايو أيار.

وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية وفرض سقف سعري عوامل تضمن تداول الخام الروسي بسعر أقل من خامات القياس العالمية، قل هذا الخصم في الأشهر القليلة الماضية بسبب زيادة الطلب على الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادي من مشترين صينيين وعمليات الشراء المكثفة التي تنفذها المصافي الهندية لخام الأورال الروسي.

وتلجأ مصافي التكرير الصينية إلى وسطاء للتعامل مع الشحن والتأمين لشحنات الخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.

كما أظهرت بيانات الجمارك أيضا أن الواردات من ماليزيا بلغت 1.51 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران بزيادة قدرها 133 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتستخدم ماليزيا عادة كنقطة وسيطة لشحنات نفط خاضعة للعقوبات تأتي من إيران وفنزويلا.

وارتفعت الصادرات الأمريكية للصين 354 بالمئة مقارنة بالعام الماضي على الرغم من التوتر الجيوسياسي بين الجانبين إذ حافظت الخامات الأمريكية الشهر الماضي على مزايا في التسعير عن المنتجين في الشرق الأوسط بعد خفض أوبك+ للإنتاج.

وبلغت شحنات الخام الأمريكية للصين 3.05 مليون طن متري في الإجمال في يونيو حزيران في أعلى معدل منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

ومن المتوقع أن تميل مصافي التكرير الصينية بشكل متزايد لإمدادات بديلة من دول مثل البرازيل في الربع الثالث مع تعهد روسيا والسعودية بخفض الإنتاج.