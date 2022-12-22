الصين تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الخميس، إنها لم تسجل أي وفيات جديدة بكوفيد-19 في 21 ديسمبر كانون الأول، مثل اليوم السابق.

وسجلت البلاد 3030 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض في 21 ديسمبر كانون الأول، مقابل 3101 في اليوم السابق.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 2966 إصابة محلية جديدة، انخفاضا من 3049 في اليوم السابق.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى أمس الأربعاء 389306 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأصبحت الأرقام الرسمية غير موثوقة إذ تُجرى الآن اختبارات أقل في جميع أنحاء البلاد بعد تخفيف سياسة (صفر كوفيد) في الآونة الأخيرة.