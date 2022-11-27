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الصين تسجل رابع ارتفاع قياسي في عدد إصابات كورونا

منذ 12 ثانية
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية الأحد إن الصين سجلت ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بلغ 39791 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت 26\11\2022، منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36082 بلا أعراض.

وسجلت الصين 35183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3474 إصابة مصحوبة بأعراض و31709 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 39506 إصابات محلية جديدة منها 3648 مصحوبة بأعراض و35858 بلا أعراض ارتفاعا من 34909 في اليوم السابق.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة مقارنة مع عدم تسجيل أي وفيات في اليوم السابق ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5233.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 307802 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

    المصدر :
  • رويترز

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