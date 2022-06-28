الصين تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّل بر الصين الرئيسي 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين الواقع في 27 حزيران، منها 16 إصابة مصحوبة بأعراض و84 بلا أعراض. بحسب ما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء.

وسجلت الصين في اليوم السابق 106 إصابات جديدة منها 39 إصابة مصحوبة بأعراض و67 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225581 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ولم تسجل العاصمة بكين أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل ثلاثة في اليوم السابق، كما لم تسجل أي إصابات محلية جديدة بلا أعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي أن المدينة لم تسجل إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل تسجيل حالتين في اليوم السابق، كما لم تسجل إصابات محلية بلا أعراض مقابل حالتين في اليوم السابق.