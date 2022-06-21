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الصين تسجل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 49 دقيقة
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أفادت لجنة الصحة الوطنية الثلاثاء الواقع في 21 حزيران يأن بر الصين الرئيسي سجل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين، منها 37 إصابة مصحوبة بأعراض و105 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 109 إصابات جديدة، منها 38 إصابة مصحوبة بأعراض و71 بلا أعراض.

ولم وتشهد البلاد وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات عند 5226.

وأعلن بر الصين الرئيسي حتى الآن تسجيل 225318 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ورصدت العاصمة بكين ثلاث حالات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل أربع في اليوم السابق، وسجلت حالتي إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي ست إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عشر في اليوم السابق، ورصدت ثلاث إصابات محلية جديدة بلا أعراض وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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