الصين تسجل 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، الخميس، إن الصين سجلت 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 أغسطس آب منها 390 ظهرت عليها أعراض.

ويقارن هذا بعدد إصابات بلغ 1744 في اليوم السابق منها 413 ظهرت عليها أعراض.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة بالمرض لتظلة حصيلة الوفيات عند 5226.

وحتى 24 أغسطس آب سجلت الصين 241036 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأصبحت ووهان معروفة في جميع أنحاء العالم في أوائل عام 2020 كأول مكان اكتشف فيه العلماء فيروس كورونا الجديد – وأول مدينة تخضع لإجراءات تقييدية قاسية.

في ذلك الوقت، صُدم العالم بهذا الإغلاق الصارم، لكن سرعان ما اضطر العديد من المدن والبلدان إلى فرض تدابير مماثلة.

وفي وقت لاحق، أدرك الجميع أن الصين نجحت في مواجهة فيروس كورونا، مع رفع القيود في وقت مبكر بكثير عما حدث في العديد من البلدان الأخرى.

لكن هذا الأمر تغير مرة أخرى، إذ اتبعت الصين استراتيجية “صفر إصابات بفيروس كورونا”، وهو ما أدى إلى عمليات إغلاق محلية متكررة، بدلا من محاولة التعايش مع الفيروس كما هو الحال في معظم البلدان الأخرى.

وخلال الشهر الماضي، أنهت شنغهاي – العاصمة المالية الصينية العملاقة التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 25 مليون نسمة – أخيرا إجراءات الإغلاق الصارمة التي استمرت لمدة شهرين، على الرغم من أن السكان يتأقلمون مع “الوضع الطبيعي الجديد” للاختبارات الجماعية المتكررة.

ومن أجل إبقاء أجزاء من الاقتصاد مفتوحة، طُلب من الموظفين العيش مؤقتا في أماكن عملهم لتقليل الاتصال بين العمل والمنزل.