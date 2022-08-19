الصين تسجل 2804 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الجمعة إن البر الرئيسي للصين سجل 2804 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس 18 أغسطس\آب، هي 603 ظهرت عليها أعراض و2201 بدون أعراض.

يأتي هذا مقارنة مع 3570 إصابة في اليوم السابق منها 682 مصحوبة بأعراض و2888 بلا أعراض، ولم تسجل الصين وفيات جديدة وظلت الحصيلة الإجمالية عند 5226.

وسجل البر الرئيسي للصين في المجمل حتى الخميس 238183 إصابة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، أظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة سجلت حالة واحدة مصحوبة بأعراض، مقارنة بأربع في اليوم السابق. ولم تسجل أي حالات دون أعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

وفي شنغهاي أظهرت بيانات الحكومة المحلية عدم رصد أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض، مثل اليوم السابق، ورصد ثلاث حالات محلية دون أعراض داخل مناطق الحجر الصحي، مقابل أربع في اليوم السابق.

وفي مدينة سانيا الواقعة بالطرف الجنوبي لجزيرة هاينان، وهي مدينة تعد مقصدا لقضاء العطلات وتكافح انتشارا للفيروس، سجلت السلطات 4722 إصابة مصحوبة بأعراض و6762 إصابة بلا أعراض منذ مطلع أغسطس آب وحتى أمس الخميس.