الصين تسجل 2928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية (الأربعاء 2-112022) إن الصين سجلت 2928 حالة إصابة بفيروس كورونا في أول نوفمبر تشرين الثاني منها 465 إصابة مصحوبة بأعراض و2463 بلا أعراض.

وسجلت الصين 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 547 مصحوبة بأعراض و2331 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق، ليظل عددها عند 5226.

وحتى أول نوفمبر تشرين الثاني، سجل بر الصين الرئيسي 260971 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 28 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، وأربع حالات دون أعراض. وتم تسجيل 21 إصابة مصحوبة بأعراض وإصابتين دون أعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي، مركز الصين المالي، أنها سجلت إصابة واحدة مصحوبة بأعراض ولم تسجل أي حالة دون أعراض. وفي اليوم السابق، سجلت شنغهاي حالتين بأعراض ومثلهما دون أعراض.

وسجلت شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، 23 إصابة جديدة بكوفيد-19، مقابل 29 في اليوم السابق.

كما سجلت قوانغتشو، التي تقع أيضا في جنوب الصين، 73 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و253 إصابة دون أعراض. وتم تسجيل 190 إصابة مصحوبة بأعراض و289 إصابة دون أعراض في اليوم السابق.