الصين تسجل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية (الخميس 3-11-2022) أن الصين سجلت 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني من بينها 581 مصحوبة بأعراض و2791 بدون أعراض.

ورصدت الصين 2928 إصابة جديدة في اليوم السابق من بينها 465 إصابة ظهرت عليها أعراض، و2463 بدون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى الثاني من نوفمبر تشرين الثاني سجل بر الصين الرئيسي 261552 إصابة بفيروس كورونا ظهرت عليها أعراض.

في سياق متصل، أعلنت منطقة صناعية صينية، أمس الأربعاء تضم مصنعا لهواتف آيفون تابعا لشركة فوكسكون عن إغلاق جديد لمكافحة كوفيد-19 مما أثار تساؤلات حيال تأثير ذلك على جهود الشركة الموردة لأبل لتهدئة الاستياء العام في المصنع.

وقالت المنطقة الاقتصادية لمطار تشنغتشو في وسط الصين إنها ستفرض مجددا إجراءات بأثر فوري بما يشمل منع كل السكان من الخروج ولن تسمح إلا للمركبات المصرح لها بالتحرك على الطرق. وستبقى تلك القيود مفروضة حتى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

وفوكسكون هي أكبر مصنع لهواتف آيفون، إذ تنتج 70 بالمئة من الشحنات العالمية وينتج أغلبها من مصنع تشنغتشو الذي يعمل به نحو 200 ألف موظف وعامل. ولدى الشركة مواقع إنتاج أخرى أصغر في الهند وجنوب الصين.