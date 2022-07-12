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الصين تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 41 دقيقة
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أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء الواقع في 12 تموز بأن الصين سجلت 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين منها 107 مصحوبة بأعراض و 317 بلا أعراض.

وسجلت الصين 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 94 إصابة مصحوبة بأعراض و335 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 226811 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض بعد تسجيل حالة واحدة في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل خمس إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل ست إصابات في اليوم السابق، و54 إصابة محلية بلا أعراض مقابل 63 في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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