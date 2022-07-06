الصين تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لاتزال عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مستمرة في الصين، بحيث لاتزال تشهد تسجيل إصابات جديدة، وقالت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا “الثلاثاء”، منها 141 إصابة مصحوبة بأعراض و286 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 418 إصابة جديدة منها 112 إصابة مصحوبة بأعراض و306 بلا أعراض، ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الثلاثاء 226176 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين سجلت خمس حالات إصابة محلية جديدة ارتفاعا من ثلاث في اليوم السابق، في حين سجلت مدينة شنغهاي تسع حالات مصحوبة بأعراض مقارنة مع ثلاث في اليوم السابق، كما سجلت 15 حالة إصابة محلية بلا أعراض مقابل خمس في اليوم السابق.