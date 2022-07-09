الصين تسجل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لاتزال الصين تشهد تسجيل إصابات جديدة في حين قالت لجنة الصحة الوطنية السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 112 إصابة مصحوبة بأعراض و343 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 478 إصابة جديدة منها 97 إصابة مصحوبة بأعراض و381 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 226509 إصابات بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة بكين ثلاث إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عدم تسجيل أي إصابات في اليوم السابق، كما لم تسجل المدينة أي إصابات بلا أعراض مثل اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل المدينة 11 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 17 في اليوم السابق، و48 إصابة بلا أعراض مقابل 28 في اليوم السابق.