الصين.. تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا في 6 أشهر

أعلنت الصين الأحد أنها سجلت أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ستة أشهر.

يأتي ذلك بعد يوم من قول مسؤولي الصحة إنهم ملتزمون بالقيود الصارمة لمكافحة المرض، في تصريح من المرجح أن يخيب آمال المستثمرين في تخفيف تلك القيود.

قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخامس من نوفمبر\تشرين الثاني، من بينها 588 إصابة مصحوبة بأعراض و4022 بدون أعراض، وهو أكبر عدد منذ السادس من مايو أيار.

وسجلت الصين في اليوم السابق 3837 إصابة من بينها 657 ظهرت عليها أعراض و3180 بدون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

ورغم أن عدد الحالات منخفض للغاية وفقا للمعايير العالمية، إلا أن الصين وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على بدء الجائحة تتمسك بسياسة “صفر كوفيد” الصارمة التي تتضمن عمليات إغلاق وحجر صحي واختبارات متكررة للكشف عن المرض وتراجع كبير في التنقل الداخلي.