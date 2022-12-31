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الصين.. تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات ووفيات جديدة بكورونا

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ذكر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت أن بر الصين الرئيسي سجل وفاة واحدة جديدة بمرض كوفيد-19 في 30 ديسمبر\كانون الأول مقارنة مع وفاة مماثلة في اليوم السابق.

وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 5248.

ومنذ ايام قليلة قالت حكومة إقليم تشجيانغ بشرق الصين، وهو أحد الأقاليم الصناعية الكبيرة القريبة من شنغهاي، الأحد 25-12-2022″، إنها تواجه حاليا نحو مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 يوميا، وتوقعت أن يتضاعف العدد إلى المثلين في الأيام المقبلة.

وعلى الرغم من الارتفاع القياسي في الإصابات المسجلة على الصعيد الوطني، قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد، إنه لم يتم تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي في الأيام الخمسة الماضية حتى السبت 24\12\2022.

وأطلق مواطنون وخبراء دعوات لنشر بيانات أكثر دقة مع ارتفاع عدد الإصابات بعد أن أجرت بكين تغييرات جذرية على سياسة صفر-كوفيد التي أدت إلى فرض عمليات إغلاق صارمة على مئات الملايين من مواطنيها وأضرت بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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