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الصين.. تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 47 دقيقة
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية الأحد إن الصين سجلت 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت، منها 244 إصابة مصحوبة بأعراض و782 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 361 إصابة مصحوبة بأعراض و1003 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 255773 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات للحكومة المحلية تسجيل العاصمة الصينية بكين 17 إصابة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بلا أعراض، مقابل 14 إصابة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بلا أعراض في اليوم السابق.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن هيئة الصحة بمدينة شنغهاي قولها إن المركز المالي الصيني سجل 28 إصابة بلا أعراض وعدم تسجيل أي إصابات مصحوبة بأعراض مقارنة مع 38 إصابة بلا أعراض وأربع إصابات بأعراض في اليوم السابق.

وذكرت هيئة الصحة في إقليم قوانغدونغ أن مركز شنتشن للتكنولوجيا الواقع جنوب الصين سجل 15 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 36 إصابة في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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