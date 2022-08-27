الصين.. تسجيل 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية السبت أن بر الصين الرئيسي، سجل 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 26 أغسطس آب منها 300 ظهرت عليها أعراض و1194 بدون أعراض.

وسجلت الصين 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 312 إصابة مصحوبة بأعراض و1316 بلا أعراض، ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226.

وحتى الجمعة، سجل بر الصين الرئيسي إجمالا 241648 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة بكين ثلاث إصابات محلية وذلك بعد خمسة أيام من عدم رصد أي إصابات، وفقا لبيانات الحكومة المحلية.

وأعلنت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، عن تسجيل حالة إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق، وسبع حالات محلية بلا أعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

وسجلت مدينة سانيا السياحية الواقعة على الطرف الجنوبي من جزيرة هاينان، والتي تكافح تفشي المرض، 6345 حالة مصحوبة بأعراض و8798 حالة بدون أعراض في الفترة من أول أغسطس آب إلى 26 من الشهر ذاته.