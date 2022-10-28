الصين.. تسجيل 1506 إصابات جديدة بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية الجمعة إن الصين سجلت 1506 إصابات جديدة بكوفيد-19 الخميس، هي 262 إصابة مصحوبة بأعراض و1244 بدون أعراض.

وسجلت البلاد 1264 إصابة في اليوم السابق منها 231 مصحوبة بأعراض و1033 دون أعراض.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وفي المجمل، سجل بر الصين الرئيسي حتى الخميس 258660 حالة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي العاصمة بكين، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل ست إصابات جديدة مصحوبة بأعراض وثلاثا دون أعراض.

وفي شنغهاي، المركز المالي في البلاد، لم ترصد هيئة الصحة المحلية أي حالات جديدة بأعراض بينما سجلت 11 إصابة بلا أعراض.

وفي شنتشن، مركز التكنولوجيا الواقع في الجنوب، سُجلت إصابتان محليتان جديدتان بكوفيد-19.

كما سجلت السلطات في مدينة قوانغدونغ، الواقعة في الجنوب ويقطنها نحو 19 مليون نسمة، 19 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض و46 بدون أعراض.