الصين.. تسجيل 1624 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الخميس إن الصين سجلت 1624 حالة إصابة بفيروس كورونا في 12 أكتوبر\تشرين الأول، منها 372 إصابة مصحوبة بأعراض و1252 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1890 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 417 مصحوبة بأعراض و1473 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، دون تغير عن اليوم السابق، ليظل عددها عند 5226.

وحتى 12 أكتوبر تشرين الأول، سجل بر الصين الرئيسي 254855 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 12 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، وست حالات دون أعراض، وذلك مقارنة مع 10 إصابات مصحوبة بأعراض وواحدة دون أعراض في اليوم السابق.

كما أوضحت بيانات السلطات في شنغهاي، المركز المالي للبلاد، أنها سجلت 44 إصابة بلا أعراض وثلاث إصابات مصحوبة بأعراض. مقارنة مع 34 إصابة دون أعراض وأربع إصابات مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية في جوانغ دونغ إن مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، سجلت 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 29 في اليوم السابق.