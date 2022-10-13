الخميس 17 ربيع الأول 1444 ﻫ - 13 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين.. تسجيل 1624 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 18 دقيقة
كورونا في الصين

كورونا في الصين

A A A
طباعة المقال

قالت لجنة الصحة الوطنية الخميس إن الصين سجلت 1624 حالة إصابة بفيروس كورونا في 12 أكتوبر\تشرين الأول، منها 372 إصابة مصحوبة بأعراض و1252 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1890 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 417 مصحوبة بأعراض و1473 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، دون تغير عن اليوم السابق، ليظل عددها عند 5226.

وحتى 12 أكتوبر تشرين الأول، سجل بر الصين الرئيسي 254855 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 12 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، وست حالات دون أعراض، وذلك مقارنة مع 10 إصابات مصحوبة بأعراض وواحدة دون أعراض في اليوم السابق.

كما أوضحت بيانات السلطات في شنغهاي، المركز المالي للبلاد، أنها سجلت 44 إصابة بلا أعراض وثلاث إصابات مصحوبة بأعراض. مقارنة مع 34 إصابة دون أعراض وأربع إصابات مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية في جوانغ دونغ إن مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، سجلت 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقارنة مع 29 في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
تصريح أمريكي مفاجئ عن الاتفاق النووي الإيراني!
حقل غزة مارين
تعاون مصري فلسطيني لتطوير حقل (غزة مارين) للغاز في قطاع غزة
حريق حافلة يلتهم 17 شخصاً في باكستان
فيديو مرعب.. حريق حافلة يلتهم 17 شخصاً في باكستان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سرطان "كابوريا حدوة الحصان"
بالفيديو.. دماء مخلوق بحري تنقذ أرواح الملايين!!
المحفظة المفقودة عام 1957
اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال