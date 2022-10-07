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الصين.. تسجيل 1656 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 52 دقيقة
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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لاتزال الصين تعاني من اصابات جديدة بفيروس كورونا رغم الاحتياطات التي تتبعها الدولة، ويحتل الفيروس المرتبة الاولة اليوم من بين العديد من الامراض التي تسيطر على هذا العالم، مثل جدري القرود الذي تعاني منه بعض الدول الاوروبية كما الكوليرا المنتشر في سوريا بشكل واسع.

هذا وقالت لجنة الصحة الوطنية الجمعة إن الصين سجلت 1656 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، منها 288 إصابة ظهرت عليها أعراض و1368 بدون أعراض.

وسجلت الصين 1337 إصابة جديدة في اليوم السابق.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة الإجمالية عند 5226.

وحتى السادس من أكتوبر تشرين الأول سجلت الصين 252137 إصابة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.

    المصدر :
  • رويترز

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