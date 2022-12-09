الصين.. تسجيل 16797 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الجمعة أن الصين سجلت 16797 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الثامن من ديسمبر\كانون الأول، هي 3637 ظهرت عليها أعراض و13160 بدون أعراض.

وسجلت البلاد في اليوم السابق 21439 إصابة جديدة من بينها 4079 مصحوبة بأعراض و17360 دون أعراض.

وباستبعاد حالات الإصابة الوافدة من الخارج، سجلت الصين 16592 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، هي 3588 مصحوبة بأعراض و13004 بلا أعراض، انخفاضا من 21165 في اليوم السابق.

وبذلك تكون الصين قد رصدت حتى أمس الخميس 8\12\2022، 357652 إصابة مؤكدة بالفيروس.

ولم تُسجل أي حالات وفاة جديدة مثل اليوم السابق لتظل الحصيلة الإجمالية 5235.

وفي بكين، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل 1185 حالة مصحوبة بأعراض و1488 دون أعراض، مقارنة مع 1168 حالة مصحوبة بأعراض و2194 بلا أعراض في اليوم السابق.

كما أعلنت هيئة الصحة في شنغهاي، المركز المالي في البلاد، تسجيل 28 إصابة مصحوبة بأعراض و303 دون أعراض.

وفي مدينة قوانغتشو الواقعة في الجنوب ويبلغ عدد سكانها حوالي 19 مليون شخص، أبلغت السلطات المحلية عن رصد 854 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض و1005 بدون أعراض.