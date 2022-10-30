الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين.. تسجيل 2105 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 46 دقيقة
كورونا في الصين

كورونا في الصين

A A A
طباعة المقال

قالت لجنة الصحة الوطنية الأحد إن الصين سجلت 2105 إصابات جديدة بفيروس كورونا السبت، منها 401 إصابة مصحوبة بأعراض و1704 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 377إصابة مصحوبة بأعراض و1281 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226، وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 259438 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات للحكومة المحلية تسجيل العاصمة الصينية بكين 12 إصابة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بلا أعراض مقابل 20 إصابة مصحوبة بأعراض وإصابتين بلا أعراض في اليوم السابق.

وذكرت هيئة الصحة بمدينة شنغهاي أن المركز المالي الصيني لم يسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض وتسع إصابات بلا أعراض مقارنة مع إصابة واحدة مصحوبة بأعراض وثماني إصابات بلا أعراض في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزوجها
بيلوسي بأول تعليق بعد الاعتداء على زوجها.. أشعر بـ"الحزن والصدمة"
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول
رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد بعد مقتل 151 سخصا في حادث تدافع
الفلسطيني محمد كمال الجعبري
استشهاد فلسطيني على يد حراس مستوطنة يهودية في الضفة الغربية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
إليسا
بالفيديو: إليسا تدعم شيرين وتؤدي أغنية "مشاعر" في موسم الرياض
بعبدا
استعدادات لمشهد غريب لا يقر به العرف ولا الدستور!