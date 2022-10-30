الصين.. تسجيل 2105 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الأحد إن الصين سجلت 2105 إصابات جديدة بفيروس كورونا السبت، منها 401 إصابة مصحوبة بأعراض و1704 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 377إصابة مصحوبة بأعراض و1281 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226، وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 259438 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات للحكومة المحلية تسجيل العاصمة الصينية بكين 12 إصابة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بلا أعراض مقابل 20 إصابة مصحوبة بأعراض وإصابتين بلا أعراض في اليوم السابق.

وذكرت هيئة الصحة بمدينة شنغهاي أن المركز المالي الصيني لم يسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض وتسع إصابات بلا أعراض مقارنة مع إصابة واحدة مصحوبة بأعراض وثماني إصابات بلا أعراض في اليوم السابق.