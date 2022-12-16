الصين.. تسجيل 2157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الجمعة أن الصين سجلت 2157 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا في 15 ديسمبر\كانون الأول مقارنة، مع 2000 في اليوم السابق.

وباستبعاد الحالات الوافدة سجلت الصين 2091 إصابة محلية ظهرت عليها أعراض ارتفاعا من 1944 في اليوم السابق.

وتوقفت الصين عن رصد الإصابات التي بدون أعراض الأربعاء، مشيرة إلى قلة الفحوصات بين المصابين بدون أعراض، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الحصيلة الكلية بدقة.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5235.

وحتى 15 ديسمبر\كانون الأول سجلت الصين 374075 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.