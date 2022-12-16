الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين.. تسجيل 2157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 37 دقيقة
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

A A A
طباعة المقال

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الجمعة أن الصين سجلت 2157 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا في 15 ديسمبر\كانون الأول مقارنة، مع 2000 في اليوم السابق.

وباستبعاد الحالات الوافدة سجلت الصين 2091 إصابة محلية ظهرت عليها أعراض ارتفاعا من 1944 في اليوم السابق.

وتوقفت الصين عن رصد الإصابات التي بدون أعراض الأربعاء، مشيرة إلى قلة الفحوصات بين المصابين بدون أعراض، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الحصيلة الكلية بدقة.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5235.

وحتى 15 ديسمبر\كانون الأول سجلت الصين 374075 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيمانويل ماكرون
كأس العالم قطر ٢٢
ماكرون يدعو هؤلاء إلى نهائي كأس العالم 2022
الشرطة الأردنية
مقتل عقيد من قوات الأمن أثناء تعامله مع أعمال شغب في عمان
إحدى ساحات الإعدام في إيران
إنتفاضة إيران
إيران: نعمل على حجبِ العالم الافتراضي بشكلٍ كامل في البلاد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نجم كرواتيا لوكا مودريتش
قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!
آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
تطوّر خطير جنوبًا.. إطلاق نار ومقتل جندي من "اليونيفيل"! (فيديو)
مدون الطعام الصيني (غان)
فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!