الصين.. تسجيل 2286 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية السبت أن بر الصين الرئيسي سجل 2286 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 16 ديسمبر\كانون الأول، مقارنة مع 2157 في اليوم السابق.

وباستبعاد الحالات الوافدة سجلت الصين 2229 إصابة محلية جديدة ظهرت عليها أعراض ارتفاعا من 2091 في اليوم السابق.

وتوقفت الصين عن رصد الإصابات التي بدون أعراض الأربعاء، مشيرة إلى قلة الفحوصات بين المصابين بدون أعراض، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الحصيلة الكلية بدقة.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5235.

وحتى 16 ديسمبر\كانون الأول سجلت الصين 376361 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.

وأصبحت الأرقام الرسمية دليلا لا يعتد به مع تراجع عدد الاختبارات في جميع أنحاء البلاد بعد التخفيف الأخير لسياسة صفر كوفيد.

ورفعت الصين بعضا من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد في العالم في ديسمبر\كانون الأول بعد احتجاجات عامة لم يسبق لها مثيل، وباتت تشهد الآن ارتفاعا في عدد الإصابات وسط مخاوف من أن يصيب الفيروس 1.4 مليار نسمة خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل.