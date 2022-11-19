الصين.. تسجيل 24473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية السبت أن الصين سجلت 24473 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 نوفمبر\تشرين الثاني منها 2137 إصابة مصحوبة بأعراض و22336 بدون أعراض.

وسجلت الصين 25353 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2362 مصحوبة بأعراض و22991 بدون أعراض.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى الجمعة سجل بر الصين الرئيسي 283930 إصابة ظهرت عليها أعراض بفيروس كورونا.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 79 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و436 حالة دون أعراض، وتم تسجيل 100 إصابة مصحوبة بأعراض و366 دون أعراض في اليوم السابق.

وسجلت مدينة قوانغتشو، التي تقع في جنوب الصين ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة تقريبا، 269 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و8444 إصابة دون أعراض، وتم تسجيل 255 إصابة مصحوبة بأعراض و8989 إصابة دون أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات المحلية في مدينة تشينغتشو الصناعية الكبرى إنها سجلت 182 حالة مصحوبة بأعراض و1385 بلا أعراض. وفي اليوم السابق، تم تسجيل 107 إصابات بأعراض و1556 إصابة دون أعراض.