الصين.. تسجيل 25321 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء أن الصين سجلت 25321 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من ديسمبر\كانون الأول، منها 4409 ظهرت عليها أعراض و20912 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 28062 إصابة جديدة منها 5046 مصحوبة بأعراض و23016 بدون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج، سجلت الصين 25115 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منها 4351 مصحوبة بأعراض و20764 بدون أعراض انخفاضا من 27847 في اليوم السابق.

ولم يتم رصد أي وفيات جديدة مثل اليوم السابق لتظل الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 5235.

وحتى السادس من ديسمبر\كانون الأول سجلت الصين 349938 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.