الصين.. تسجيل 29157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء أن الصين سجلت 29157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 نوفمبر\تشرين الثاني، منها 2719 إصابة مصحوبة بأعراض و26438 بدون أعراض.

وسجلت الصين 28127 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2225 مصحوبة بأعراض و25902 بدون أعراض.

ولم تسجل الصين حالات وفاة جديدة، بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق، ليظل الإجمالي عند 5231.

وحتى أمس الثلاثاء 22\11\2022، سجل بر الصين الرئيسي 293506 إصابات ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 338 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و1098 دون أعراض. وتم تسجيل 274 إصابة مصحوبة بأعراض و1164 دون أعراض في اليوم السابق.

وذكرت هيئة الصحة المحلية في شنغهاي، مركز الصين المالي، أنها سجلت 15 حالة مصحوبة بأعراض و53 بدون أعراض، مقابل ست أربع حالات مصحوبة بأعراض و44 بدون أعراض في اليوم السابق.