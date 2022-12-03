السبت 9 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 3 ديسمبر 2022 |
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الصين.. تسجيل 33073 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 45 دقيقة
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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ذكرت لجنة الصحة الوطنية السبت أن الصين سجلت 33073 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثاني من ديسمبر\كانون الأولـ منها 3988 ظهرت عليها أعراض و29085 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 34980 إصابة جديدة منها 4278 مصحوبة بأعراض و30702 بدون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 32827 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منها 3933 مصحوبة بأعراض و28894 بدون أعراض انخفاضا من 34772 في اليوم السابق.

ولم يتم رصد أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5233.

وحتى الثاني من ديسمبر\كانون الأول سجلت الصين 331952 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

    المصدر :
  • رويترز

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