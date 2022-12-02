الصين.. تسجيل 34980 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الجمعة أن الصين سجلت 34980 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أول ديسمبر كانون الأول منها 4278 ظهرت عليها أعراض و30702 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 36061 إصابة جديدة منها 4150 مصحوبة بأعراض و31911 بدون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 34772 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منها 4233 مصحوبة بأعراض و30539 بدون أعراض انخفاضا من 35800 في اليوم السابق.

ولم يجر رصد أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5233.

وحتى الأول من ديسمبر كانون الأول سجلت الصين 327964 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.