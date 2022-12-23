الصين.. تسجيل 3761 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين الجمعة 23\12\2022 تسجيل 3761 إصابة جديدة بكوفيد-19 مصحوبة بأعراض أمس الخميس 22\12\2022، مقابل 3030 في اليوم السابق.

كما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 3696 إصابة محلية جديدة، ارتفاعا من 2966 في اليوم السابق.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى الخميس 393067 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأصبحت الأرقام الرسمية غير موثوقة إذ تُجرى الآن اختبارات أقل في جميع أنحاء البلاد بعد تخفيف سياسة (صفر كوفيد) في الآونة الأخيرة.