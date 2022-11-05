الصين.. تسجيل 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية السبت أن الصين سجلت 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من نوفمبر\تشرين الثاني، من بينها 657 إصابة مصحوبة بأعراض و3180 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ستة أشهر بلغ 4045 إصابة، من بينها 757 ظهرت عليها أعراض و3288 بدون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى الرابع من نوفمبر\تشرين الثاني سجل بر الصين الرئيسي 262966 إصابة بفيروس كورونا ظهرت عليها أعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 37 حالة مصحوبة بأعراض وخمس حالات بدون أعراض، مقارنة مع 32 حالة ظهرت عليها أعراض وست حالات بدون أعراض في اليوم السابق.

وأفادت هيئة الصحة المحلية أن مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض في حين رصدت خمس حالات بدون أعراض، وذلك مقابل حالة واحدة مصحوبة بأعراض وست حالات بدون أعراض في اليوم السابق.

وسجلت شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، سبع إصابات جديدة بكوفيد-19، مقابل 12 في اليوم السابق.

كما سجلت قوانغتشو، التي تقع أيضا في جنوب الصين، 111 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و635 إصابة دون أعراض، وتم تسجيل 142 إصابة مصحوبة بأعراض و430 إصابة دون أعراض في اليوم السابق.