الصين تسعى لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الخليج "بأقرب وقت ممكن"

أفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية في وقت متأخر من يوم (الاثنين 30-1-2023) بأن الوزير الجديد تشين قانغ أبدى رغبته في تقوية الروابط الاقتصادية مع السعودية وعمل منطقة تجارة حرة بين الصين ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن.

جاء اقتراح تشين، الذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخرا، خلال محادثة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والتي قال فيها أيضا إن الصين تقدر تقديرا كبيرا دعم المملكة القوي والراسخ فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمصالح الصينية الأساسية.

وقال إنه يتعين على الجانبين توسيع نطاق التعاون بشكل أكبر في الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا القائقة.

وإلى جانب ذلك، ضغط تشين من أجل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والخليج وبناء “منطقة التجارة الحرة بين الصين والخليج في أقرب وقت ممكن”.

وقال الأمير فيصل إن السعودية تعتبر العلاقات مع الصين ركيزة أساسية للعلاقات الخارجية، وإن السعودية تحترم تماما مبدأ الصين الواحدة، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية.

وشهدت العلاقات الخليجية الصينية تطوراً لافتاً في أعقاب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ أواخر العام الماضي إلى المملكة العربية السعودية وتوقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين.

بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم الثنائية، شملت اتفاقية الشراكة خطة للمواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، ومذكّرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية، ومذكّرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

يشار إلى أن الرئيس الصيني عقد خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض، قمة سعودية صينية، وقمة صينية خليجية، وقمة عربية صينية، بمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.