الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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الصين.. تسليم "أول طائرة مطورة محليًا" إلى عميل خارجي

منذ 4 دقائق
الصين تُسلم طائرة مطورة محليًا إلى عميل خارجي

الصين تُسلم طائرة مطورة محليًا إلى عميل خارجي

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سلّمت الصين أول طائرة إقليمية مطورة محليًا وتحمل اسم ARJ21 إلى أول عميل خارجي لها، TransNusa Airlines، وهي شركة طيران إندونيسية.

ووفق شركة الطيران التجاري الصينية الحكومية “كوماك “Comac، فقد تم تصميم الطائرة لتضم 95 مقعدًا، كلها ضمن الدرجة الاقتصادية، وطلي جسدها الخارجي بألوان الأزرق والأصفر والأخضر، مبينة أنّ الطائرة مناسبة تمامًا لاحتياجات سوق الطيران سريع النمو في إندونيسيا والذي يخدم العديد من الجزر.

هذا وذكرت “كوماك” أنه حتى الآن، تم تسليم ما يقرب من 100 طائرة من طراز ARJ21 لعملائها منذ أن دخلت الطائرة العملية التجارية في العام 2016.

يبلغ مدى طائرات ARJ21، ما يصل إلى 3700 كم، حيث يمكن للطائرة التحليق في مناطق جبال الألب والهضاب، والتكيف مع ظروف المطار المختلفة.

تعمل الطائرة المطورة محليًا في الصين، على أكثر من 300 طريق جوي إلى أكثر من 100 مدينة وتنقل أكثر من 5.6 مليون مسافر.

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