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الصين تشتكي من "تنمر" أمريكا في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية

منذ ساعتين
الولايات المتحدة والصين

الولايات المتحدة والصين

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انتقدت الصين بشدة منافستها التجارية الولايات المتحدة في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة، واصفة واشنطن بأنها‭‭‭ ‬‬‬”متنمرة” و”منتهكة للقواعد”.

وتحدث السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغ قانغ أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية، قائلا إن واشنطن أعلنت نيتها الطعن في حكم أصدرته المنظمة مؤخرا خلص إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية على المعادن تنتهك القواعد العالمية.

وقال لي وفقا لنسخة من خطابه حصلت عليها رويترز “هذه السلوكيات المقلقة من جانب الولايات المتحدة تظهر أنها متنمرة، (تمارس هذا السلوك)، بمفردها ومنتهكة للقواعد ومعطلة لسلاسل التوريد”.

    المصدر :
  • رويترز

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