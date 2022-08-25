الصين تشدّد على أهمية حماية الاستقرار الاستراتيجي في العالم

وجّه “تشانغ جيون”، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تحذيرات من مخاطر حرب باردة جديدة، مشدّدًا على أهمية حماية الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

وقال تشانغ جيون: “إن الأزمة الأوكرانية وسلسلة من التطورات المتوترة الأخيرة حول العالم تظهر أنه يجب أن نكون يقظين للغاية ضد أي محاولات متعمدة لإثارة المشاكل وتكثيف الانقسام والمواجهة، ويجب علينا حماية الاستقرار الاستراتيجي العالمي”.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في أوكرانيا، أضاف أنه “يجب ألا نسمح أبدا بانزلاق العالم إلى حرب باردة جديدة”، لافتًا الى أن الوقائع أثبتت أنه يجب رفض عقلية الحرب الباردة ومواجهة التكتلات بحزم.

وأكد تشانغ جيون أنّ التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة جميع الدول ووحدة وسلامة أراضيها، يجب ألا يقتصر على مجرد الكلمات، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع البلدان الالتزام بهذه المبادئ عمليا مع الاتساق في القضايا المختلفة التي تشمل البلدان المختلفة.

وأفاد بأن الشعب الصيني يتمتع بفهم عميق ومشاعر قوية إزاء السيادة ووحدة وسلامة الأراضي من خلال التجربة المباشرة، مؤكدًا في السياق، أنّ الصين تحترم دومًا سيادة الدول الأخرى ووحدة وسلامة أراضيها، وهي مصمّمة أيضا على حماية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها بحزم.