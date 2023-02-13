الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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الصين تشكو من "بالونات" أميركا: حلّقت فوق فضائنا أكثر من 10 مرات

منذ 10 دقائق
منطاد صيني حلق فوق أميركا

منطاد صيني حلق فوق أميركا

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أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنّ عدد البالونات الأميركيّة التي حلّقت فوق الصين من دون إذن من بكين، خلال العام الماضي بلغ 10 بالونات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنّه “منذ العام الماضي، حلقت بالونات عالية الارتفاع في الولايات المتحدة فوق الفضاء الجوي الصيني من دون إذن من الصين 11 مرة”.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية يرد على سؤال بخصوص تفاصيل المناطيد الأميركية التي تحلق فوق الصين، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويأتي هذا التصريح، بعد أيام على إسقاط الولايات المتحدة بالونًا صينيًا وصفته واشنطن بأنه “منطاد تجسس”، وهو الأمر الذي نفته الصين قائلة إنه “بالون طقس”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن “المنطاد مخصص لأبحاث مدنية ودخل سماء أميركا بفعل قوة قاهرة”.

هذا وزادت العلاقات المتوترة أصلًا بين واشنطن وبكين توترًا بعد هذه الحادثة، بحيث ألغى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن زيارة إلى الصين.

فيما أبدت الصين استياءها إزاء استخدام الولايات المتحدة “القوة” في إسقاط منطادها وقالت إنها “تحتفظ بحق الرد”.

وجاء في بيان الخارجية، “نعرب عن استيائنا إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطاد يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس”.

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