الصين تصدر قواعد للحد من الأنشطة التجارية لأسر كبار مسؤولي الحكومة

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أصدر قواعد للحد من الأنشطة التجارية لأسر كبار المسؤولين الحكوميين، في أحدث تحرك لمحاربة الفساد.

ونقلت الوكالة قواعد أصدرتها اللجنة المركزية للحزب جاء فيها أن على المسؤولين الإبلاغ عن أنشطة أزواجهم وأبنائهم التجارية وأن من يخالف ذلك أو يسعى للالتفاف على هذه القواعد “سيتم التعامل معه بجدية وفقا للوائح والقوانين”.

وقالت الوكالة إن على أزواج المسؤولين وأبنائهم الانسحاب من أنشطتهم التجارية وإلا سيتعين على المسؤولين أنفسهم التنحي من مناصبهم الحالية “وقبول التعديلات الوظيفية” ومواجهة أشكال أخرى من العقوبات.

وقالت شينخوا إن مثل هذه الأنشطة التجارية تتضمن الاستثمار في المشروعات وشغل مناصب عليا في الشركات الخاصة أو الشركات ذات التمويل الأجنبي والاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر والانخراط في خدمات الوساطة الاجتماعية والقانونية مقابل مدفوعات.