الأربعاء 28 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تصدر مبادئ توجيهية أخلاقية لتكنولوجيا القيادة الذاتية

منذ 17 ثانية
A A A
طباعة المقال

أصدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية اليوم الأربعاء مبادئ توجيهية أخلاقية لتكنولوجيا القيادة الذاتية، مطالبة المطورين بإعطاء الأولوية لسلامة المستخدم والامتناع عن نشر معلومات كاذبة في نتائج الأبحاث.

وتنص المبادئ التوجيهية على ضرورة تسجيل الخوارزميات والنماذج المتعلقة بتكنولوجيا القيادة الذاتية على أن يكون من السهل الوصول إليها، في حين ينبغي أن يقتصر جمع البيانات لتطوير وتطبيق التكنولوجيا في نطاق ما هو مطلوب لتحقيق وظائف القيادة.

وتحدد المبادئ التوجيهية أيضا الطرف المسؤول، السائق البشري أو نظام القيادة، لدى القيادة باستخدام هذه الأنظمة بناء على مدى تقدمها.

 

 

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    طفل يحمل إناءً بينما يتجمع الفلسطينيون لتلقي الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في مدينة غزة، 22 يوليو/تموز 2025. رويترز
    العفو الدولية: إسرائيل تتعمد تجويع الفلسطينيين ويجب وقف الإبادة الجماعية في غزة الآن
    في غزة فقط يسقط الناس إغماء من الجوع
    تجويع غزة يشعل غضباً واسعاً ومظاهرات تنديد في عدد من مدن العالم
    رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
    الشرطة الإسرائيلية تحقق مع امرأة يشتبه في تآمرها لاغتيال نتنياهو

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي توم باراك
    الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هل ينجح بري في تثبيت معادلة "السلاح مقابل السيادة"؟