الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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الصين تصف أمريكا بأنها "المحرض الرئيسي" للأزمة الأوكرانية

منذ 36 دقيقة
علما اميركا والصين

علما اميركا والصين

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وصفت الصين، التي سعت روسيا لجعلها حليفا منذ أعرض الغرب عنها بسبب غزوها لأوكرانيا، الولايات المتحدة بأنها “المحرض الرئيسي” على الأزمة.

وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء نُشرت، الأربعاء، اتهم سفير الصين في موسكو تشانغ هان هوي واشنطن بوضع روسيا في موقف صعب مع التوسعات المتكررة لحلف شمال الأطلسي ودعم القوى التي تسعى إلى انحياز أوكرانيا لصف الاتحاد الأوروبي بدلا من موسكو.

ونقلت الوكالة عن تشانغ قوله “بصفتها البادئ والمحرض الرئيسي على الأزمة الأوكرانية، تواصل واشنطن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والعتاد العسكري، بينما تفرض عقوبات شاملة غير مسبوقة على روسيا”.

وتابع “هدفها النهائي هو إنهاك وسحق روسيا بحرب طويلة الأمد وهراوة العقوبات”.

وسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في فبراير شباط للقاء نظيره شي جين بينغ بينما كانت الدبابات الروسية تحتشد على الحدود الأوكرانية، واتفقا على ما وصفته الدولتان بشراكة “بلا حدود” أقوى من أي تحالفات خلال الحرب الباردة.

وفي المقابلة، قال تشانغ إن العلاقات الصينية الروسية دخلت “أفضل فترة في التاريخ والتي تتميز بأعلى مستوى من الثقة المتبادلة وأعلى درجة من التفاعل وأكبر أهمية استراتيجية”.

وانتقد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي إلى تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها الصين تابعة لها، وقال إن الولايات المتحدة تحاول تطبيق نفس الأساليب في أوكرانيا وتايوان “لإحياء عقلية الحرب الباردة وكبح الصين وروسيا وإثارة التنافس والمواجهة بين القوى الكبرى”.

وقال تشانغ إن “عدم التدخل في الشئون الداخلية هو المبدأ الأكثر أهمية للحفاظ على السلام والاستقرار في عالمنا”، مطبقا هذا المبدأ لانتقاد سياسة واشنطن في تايوان، ولكن ليس الغزو الروسي لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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