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الصين تطالب الناتو بالتوقف عن نشر تصريحات كاذبة واستفزازية

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 28 - يونيو - 2022 12:53 مساءً
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دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان الناتو لوقف التصريحات الاستفزازية ضد الصين عقب تقارير إعلامية حول خطط الحلف لتسمية الصين بأنها “تحد منهجي” بمفهومه الاستراتيجي الجديد.

وقال المتحدث في إفادة صحفية الثلاثاء الواقع في 28 حزيران: “نطالب الناتو بالتوقف الفوري عن نشر تصريحات كاذبة واستفزازية ضد الصين”.

ولفت إلى أن الناتو “أداة تحافظ من خلالها بعض الدول على هيمنتها” من خلال خلق “أعداء وهميين” لهذا الغرض.

وتابع قائلا: “كنتيجة للحرب الباردة وأكبر تحالف عسكري في العالم، يلتزم الناتو منذ فترة طويلة بمفاهيم أمنية عفا عليها الزمن. لطالما كان الحلف أداة للحفاظ على هيمنة الدول الفردية”.

وحث تشاو ليجيان الناتو على التخلي عن عقلية الحرب الباردة، والبحث عن أعداء وهميين. وشدد على أن الناتو “أحدث فوضى” بالفعل في أوروبا، منوها بأنه ليست هناك حاجة إلى “إحداث فوضى” في آسيا ومناطق أخرى من العالم.

وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الناتو في المفهوم الاستراتيجي الجديد للتحالف سيطلق على الصين “تحديا منهجيا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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