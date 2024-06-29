الصين تطلب من التايوانيين زيارتها "بمعنويات مرتفعة" رغم التهديد بالإعدام

قالت الحكومة الصينية: “إن بإمكان معظم التايوانيين زيارة الصين دون داع للقلق وبمعنويات مرتفعة”، منددة بتايوان لتحذيرها مواطنيها من السفر بعد تهديد بكين بإعدام “غلاة” الانفصاليين.

ورفعت حكومة تايوان مستوى تحذيرها من السفر إلى الصين خلال الأيام الماضية، مشددة على عدم السفر إلا للضرورة القصوى بعد أن أعلنت الصين تعليمات قانونية تهدد بالملاحقة القضائية وتصل في الحالات القصوى إلى عقوبة الإعدام على الانفصاليين الداعين إلى انفصال تايوان.

وقال مكتب شؤون تايوان في الحكومة الصينية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة: “إن المبادئ التوجيهية تستهدف فقط عددا صغيرا من الانفصاليين وأقوالهم وأفعالهم الشريرة”. وتعتبر الصين تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي أرضا تابعة لها.

وأضاف أن “تايوان تتجاهل الحقائق وتسعى لترهيب شعبها بوسائل سياسية”، وهو ما تعارضه الصين بشدة.

وجاء في البيان أن “بإمكان غالبية المواطنين التايوانيين المرور ذهابا وإيابا والتعاون عبر المضيق دون داع للقلق من السفر من وإلى بر (الصين) الرئيسي. يمكنهم بالتأكيد القدوم بمعنويات مرتفعة والمغادرة راضين”.

وسبق أن توعدت الصين بملاحقة من تعتبرهم انفصاليين تايوانيين أينما كانوا، على الرغم من أن المحاكم الصينية ليس لها سلطة قضائية في تايوان، وليس من الواضح كيف يمكن للصين أن تسعى إلى تنفيذ أي أحكام قانونية خارج حدودها.