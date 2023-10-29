الصين تطلق منتدى بكين شيانغشان في غياب وزير الدفاع

أطلقت الصين اليوم الأحد منتدى بكين شيانغشان، أكبر محفل سنوي للدبلوماسية العسكرية، في غياب وزير الدفاع الذي يستضيف عادة مثل هذه الفعاليات. وتأمل الصين أن تستفيد من المنتدى للترويج لرؤية الرئيس شي جين بينغ لعالم أكثر أمنا، والتقارب مع الدول النامية في مواجهة زيادة التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها للحد من طموحاتها العسكرية.

وكان اسم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مدرجا في بادئ الأمر في جدول أعمال المنتدى كأول ضيف متحدث خلال حفل الافتتاح المقرر غدا الاثنين، مما يشير إلى أن الصين كانت تعتزم منح روسيا مكانة بارزة في المنتدى. ولكن اسم شويجو رُفع من جدول أعمال المنتدى اليوم الأحد.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية وفدا برئاسة زانثي كاراس، مدير شؤون الصين في مكتب وكيل وزارة الدفاع.

وينعقد منتدى هذا العام في وقت حرج بالنسبة للصين في ظل غياب وزير الدفاع عن المشهد.

وأقالت بكين يوم الثلاثاء وزير دفاعها لي شانغ فو لكنها لم تعين بديلا له. وذكرت رويترز الشهر الماضي أنه تم التحقيق مع لي، الغائب منذ شهرين، بتهمة الفساد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن تشانغ يو شيا‭‭ ‬‬وخه وي دونغ اللذين يأتيان في المرتبتين الثانية والثالثة في الجيش عقدا اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزراء دفاع لاوس ومنغوليا وفيتنام أمس السبت.

ومن المقرر أن يلقي تشانغ خطابا في حفل عشاء يقام اليوم الأحد، كما أنه سيلقي الكلمة الرئيسية غدا الاثنين، وهو الشيء الذي كان يفعله وزير الدفاع في السنوات السابقة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد ومستوى المشاركين الأجانب، ومن بينهم 22 وزير دفاع و14 قائدا عسكريا، هما الأعلى هذا العام منذ انعقاد المنتدى لأول مرة في عام 2006.