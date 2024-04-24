الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع قانون مساعدات الكونغرس

منذ ساعتين
علما اميركا والصين

علما اميركا والصين

A A A
طباعة المقال

قال مكتب شؤون تايوان التابع للصين الأربعاء إن بكين “تعارض بشدة” إدراج ما تصفه “بالمحتوى المتعلق بتايوان” في حزمة من أربعة مشروعات قوانين أقرها الكونجرس الأمريكي تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايبه.

وقال المتحدث باسم المكتب إن الصين حثت الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بعدم دعم “استقلال تايوان” بإجراءات ملموسة، والتوقف عن تسليحها بأي شكل من الأشكال.

وأقر الكونغرس في وقت متأخر من أمس الثلاثاء 23\4\2024 حزمة تشريعية توفر المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وقال الجيش التايواني الأحد إنه سيناقش مع الولايات المتحدة كيفية استخدام تمويل تايبه المدرج في الحزمة التشريعية البالغة 95 مليار دولار بينما تقوم الطائرات الحربية الصينية مرة أخرى بمناورات قرب الجزيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
تحذيرات من فراغ السلطة.. تأثير صحة رمضان قديروف على استقرار الشيشان
فيليب لازاريني
غزة تحت النار
الأونروا تحذر: 160 مقرا للوكالة دمرت بالكامل في قطاع غزة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - رويترز
"عمل استفزازي".. الخارجية الروسية تندد بتدريبات حلف الأطلسي في فنلندا

الأكثر قراءة

نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
جبران باسيل
تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!
وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو