الصين تعارض المحتوى السلبي في قوانين أمريكية تم تمريرها حديثاً

قالت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء إنه يتعين عدم تطبيق محتوى سلبي يتعلق بالصين في قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحفي “إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدما في ذلك، فإن الصين ستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها وحقوقها ومصالحها الأمنية بشكل قاطع”.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضية على تشريع السياسة الدفاعية الذي يتضمن إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا يبلغ 886 مليار دولار وينظم سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتصدي لنفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.