الأحد 2 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تعارض تهنئة اليابان لرئيس تايوان المنتخب

منذ 8 دقائق
علما الصين واليابان

علما الصين واليابان

A A A
طباعة المقال

قالت السفارة الصينية في اليابان الأحد إنها “تعارض بشدة” بيان وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الذي تهنئ فيه رئيس تايوان الجديد المنتخب لاي تشينغ-تي.

وجاءت تهنئة كاميكاوا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية أمس السبت 13\1\2024 بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان.

وفي وقت سابق قال مكتب شؤون تايوان الصيني إن فوز لاي تشينغ-تي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان في الانتخابات التي جرت على مستوى الجزيرة لن يغير الشكل الأساسي للعلاقات عبر المضيق.

وفي بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، قال تشن بين هوا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة إن النتائج أظهرت أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يمكنه تمثيل الرأي العام السائد في الجزيرة.

هذا وفاز لاي تشينغ-تي مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة التايوانية في الانتخابات التي أجريت، اليوم السبت 13\1\2024، والتي وصفتها الصين بأنها خيار بين الحرب والسلام.

وأعلن لاي تشينغ-تي فوزه في تجمع حاشد أمام أنصاره، وتعهد بالدفاع عن بلاده ضد “ترهيب” الصين.

وشكر المعارضة على التهاني، وقال “سأدرس بعناية برامج ومواقف خصومي في الانتخابات، شريطة أن تفيد الشعب والتنمية الوطنية، وسيتم تضمينها في برنامجي السياسي”.

وبهذه النتيجة يتولى “الحزب الديمقراطي التقدمي”، الذي يناصر هوية تايوان المستقلة ويرفض مطالب الصين بالسيادة عليها، السلطة لثالث فترة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.

ولاي تشينغ-تي الذي تقول الصين إنه يمثل “خطرًا جسيمًا” بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن يتولى منصبه في 20 مايو 2024.

وحصل لاي تشينغ-تي، نائب الرئيسة المنتهية ولايته، الذي ينتمي إلى “الحزب الديموقراطي التقدمي” على 40.2% من الأصوات، حسب النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع. وحصل منافسه الرئيسي هو يو-إيه، مرشح الحزب القومي الكومينتانغ الذي يدعو إلى التقارب مع بكين، على 33.2% من الأصوات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غزة تحت النار
ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
الكونغرس الأمريكي
وسائل إعلام أمريكية: زعماء الكونغرس يتفقون على مشروع قانون للتمويل المؤقت
جيش السويد
السويد.. تصريحات المسؤولين عن حرب قادمة تثير القلق والجدل بين المواطنين

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غزة تحت النار
ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين
مظلات تم استخدامها في عملية "طوفان الأقصى"
غزة تحت النار
كل شيء كان مجنوناً.. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل الساعات الأولى من "طوفان الأقصى"