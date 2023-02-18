السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين: تعامل أمريكا مع حادث المنطاد كان "هستيريا"

منذ 34 دقيقة
لحظة إسقاط المنطاد الصيني

لحظة إسقاط المنطاد الصيني (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، إن تعامل الولايات المتحدة مع حادث المنطاد كان “غير معقول” و”هستيريا” وعملا “غريبا” انتهك الأعراف الدولية.

وذكر وانغ، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية بالجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في مؤتمر ميونيخ للأمن “يوجد الكثير من المناطيد في جميع أنحاء العالم، فهل ستسقطها الولايات المتحدة كلها؟”.

وقضى ما يُشتبه بأنه منطاد مراقبة صيني تنفي بكين أنه مركبة تجسس حكومية، أسبوعا في أجواء الولايات المتحدة وكندا قبل أن تسقطه السلطات الأمريكية قبالة ساحل المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا الشهر بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدرس الاجتماع مع وانغ على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، لكن لم يتأكد عقد الاجتماع حتى وقت مبكر من اليوم السبت.

ومن المقرر أن يغادر بلينكن ميونيخ غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما أذربيجان وأرمينيا
أول لقاء بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان منذ أكتوبر
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لتكثيف دعم أوكرانيا بالأسلحة
يفغيني بريغوجين
رئيس فاغنر الروسية: ماكرون يعيش في عالم من الأوهام

الأكثر قراءة

الصليب الأحمر
نشرة توعويّة.. ما هي الإجراءات الوقائية قبل الزلزال وخلاله وبعده؟
الدولار
تسعيرة مسائيّة جديدة لـ "الدولار الأسود".. كم سجّل؟
مؤشر قياس الزلازل
هزة أرضية متوسطة تضرب مناطق في لبنان وسوريا