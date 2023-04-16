الأحد 25 رمضان 1444 ﻫ - 16 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تعبر عن قلقها بشأن التطورات في السودان وتدعو الى وقف اطلاق النار

منذ ساعة واحدة
علم الصين

علم الصين

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الصينية الأحد 16\4\2023 إن الصين قلقة للغاية بشأن التطورات في السودان، وإنها تحث طرفي الصراع على وقف إطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الوضع.

ونقل الإعلام الصيني الرسمي عن السفارة الصينية في السودان قولها إنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا صينيين بالسودان، وذكّرت رعاياها في البلاد بالحفاظ على سلامتهم.

وفي وقت سابق قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الأحد 16\4\2023، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء المستويات العالية من العنف في السودان الذي راح ضحيته العشرات، فيما تواصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع الدول لها تأثير هناك من أجل وقف القتال.

وقال المسؤول بينما كان في طريقه إلى طوكيو حيث سيحضر بلينكن اجتماعا مع وزراء خارجية مجموعة السبع يبدأ الأحد “يبدو أن بعض هذه الهجمات استخدمت فيها أسلحة خطيرة”.

وأضاف “مبعث قلقنا الأساسي هو سلامة أفرادنا وكذلك المواطنين الأمريكيين هناك”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من قوات الدعم السريع- أرشيفية
قوات الدعم السريع: نتعرض لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان
علم اليابان
اليابان.. العثور على حطام هليكوبتر عسكرية محطمة وانتشال 5 جثث
خريطة المكسيك
بالفيديو.. مسلحون يقتلون 6 في حديقة للألعاب المائية وسط المكسيك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
أمر "ماليّ" خطير يحضر للبنان!
مؤشر قياس الزلازل
هزتان جديدتان في لبنان.. كيف نتصرف قبل الهزات وخلالها وبعدها؟
حادث سير "مروّع" في دير الزهراني
صور.. مقتل طبيب جراء حادث سير "مروّع" في دير الزهراني