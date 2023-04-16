الصين تعبر عن قلقها بشأن التطورات في السودان وتدعو الى وقف اطلاق النار

قالت وزارة الخارجية الصينية الأحد 16\4\2023 إن الصين قلقة للغاية بشأن التطورات في السودان، وإنها تحث طرفي الصراع على وقف إطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الوضع.

ونقل الإعلام الصيني الرسمي عن السفارة الصينية في السودان قولها إنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا صينيين بالسودان، وذكّرت رعاياها في البلاد بالحفاظ على سلامتهم.

وفي وقت سابق قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الأحد 16\4\2023، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء المستويات العالية من العنف في السودان الذي راح ضحيته العشرات، فيما تواصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع الدول لها تأثير هناك من أجل وقف القتال.

وقال المسؤول بينما كان في طريقه إلى طوكيو حيث سيحضر بلينكن اجتماعا مع وزراء خارجية مجموعة السبع يبدأ الأحد “يبدو أن بعض هذه الهجمات استخدمت فيها أسلحة خطيرة”.

وأضاف “مبعث قلقنا الأساسي هو سلامة أفرادنا وكذلك المواطنين الأمريكيين هناك”.