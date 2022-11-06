الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
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الصين تعترض على قرار كندا بشأن الاستثمارات في تعدين الليثيوم

منذ 44 دقيقة
صادرات الصين

صادرات الصين

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قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها بعد أن أمرت كندا الأسبوع الماضي ثلاث شركات صينية بسحب استثماراتها من مجال تعدين الليثيوم في كندا، مبررة الخطوة بأسباب تتعلق “بالأمن القومي”.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها حثت كندا على الكف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.

وجاء القرار الكندي بعد صدور توجيهات جديدة من الحكومة الكندية، أعلن عنها قبل نحو أسبوعين، تضع مزيدا من الصعوبات أمام الشركات المملوكة لدول أجنبية في دخول صفقات تستهدف المعادن شديدة الأهمية، ومنها الليثيوم والنيكل والنحاس واليورانيوم في البلد الغنية بمواردها المعدنية.

وذكر بيان سابق من وزير الصناعة الكندي أن المعاملات والصفقات التي تقوم بها شركات مملوكة لدول أجنبية ستتم الموافقة عليها فقط “بصورة استثنائية”.

ويعتبر الليثيوم من المعادن الاستراتيجية وله أهمية كبيرة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وغيرها من المنتجات الإلكترونية.

وبحسب بيان الحكومة الفيدرالية الصادر الأسبوع الماضي، فقد اشترطت كندا على شركة “ساينوماين” للموارد المعدنية النادرة أن تتخارج من الاستثمار في شركة “باور ميتالز”، ومقرها في فانكوفر، في حين ألزمت شركة “تشنغزي ليثيوم إنترناشيونال” بأن تنسحب من شركة “ليثيوم تشايل”، ومقرها كالغاري، وأمرت شركة “زانغي ماينينغ إنفستمنت – شينغدو” بالانسحاب من شركة “أولترا ليثيوم” ومقرها في فانكوفر.

    المصدر :
  • رويترز

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