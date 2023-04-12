الصين تعتزم إغلاق المجال الجوي شمالي تايوان

قالت أربعة مصادر إن الصين تخطط لإغلاق المجال الجوي شمالي تايوان في الفترة من 16 إلى 18 أبريل نيسان، في خطوة قد تعطل الرحلات الجوية في أنحاء المنطقة.

ولم ترد وزارتا الخارجية الصينية أو التايوانية على الفور على طلب للتعليق.

وقال المسؤولون الأربعة وهم من خارج الصين، وتحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر، إن الحظر سيعطل منطقة معلومات الطيران الشمالية في تايوان، مضيفين أنه لم تتوافر لديهم أسباب فرض الحظر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تختتم فيه الصين تدريبات عسكرية استمرت أياما حول تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، ردا على اجتماع عقدته رئيسة تايوان تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا في الآونة الأخيرة مما أثار غضب بكين.

وقال مسؤول كبير مطلع إن حظر الطيران سيؤثر على ما بين 60 إلى 70 بالمئة من الرحلات الجوية بين شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وكذلك الرحلات الجوية بين تايوان وكوريا الجنوبية واليابان وأمريكا الشمالية.

وتشير أو.بي.إس جروب، وهي شركة متخصصة في مجال النقل الجوي تقدم استشارات بشأن مخاطر الطيران، إلى أن قيودا سابقة على الطيران خلال تدريبات عسكرية صينية في أغسطس آب الماضي أدت إلى اضطرابات كبيرة في الرحلات الجوية بالمنطقة، مما اضطر بعض الطيارين إلى حمل وقود إضافي.