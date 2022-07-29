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الصين تعفي الواردات الأفغانية من الضرائب

منذ ساعتين
علم الصين

علم الصين

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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الواقع في 29 تموز 2022 إن بكين ستستأنف إصدار التأشيرات للأفغان اعتبارا من الأول من أغسطس آب، وستسمح بدخول 98 بالمئة من الواردات الأفغانية بدون ضرائب.

وأعلن وزير الخارجية وانغ يي هذه الإجراءات عندما التقى في أوزبكستان مع القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان، وفقا لبيان على موقع الوزارة على الإنترنت.

وقال البيان إن وانغ أبلغ القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي أن الصين تؤيد مد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني إلى أفغانستان.

كما حث الغرب مجددا على الكف عن فرض عقوبات على أفغانستان.

ويعاني الاقتصاد الأفغاني بشدة بعد سيطرة طالبان على السلطة، مع تجميد احتياطيات البنك المركزي الأجنبية، كما أوقفت واشنطن ومانحون آخرون المساعدات.

ولم تعترف الصين رسميا بعد بحكومة طالبان.

    المصدر :
  • رويترز

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