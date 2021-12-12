الصين تعلق على قمة “القادة من أجل الديمقراطية”

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن انعقاد قمة “القادة من أجل الديمقراطية” التي نظمتها الولايات المتحدة، هي “تعاكس تيار التاريخ”.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجان في تصريح: “عقدت الولايات المتحدة مؤخرا ما يسمى بـ (قمة القادة من أجل الديمقراطية)، حيث قسمت العالم حسب الأيديولوجيا، واستغلت الديمقراطية كأداة وسلاح، وتصرفت ضد الديمقراطية تحت راية الديمقراطية، وحرضت على الانقسام والمواجهة، من أجل تحويل الأنظار عن التناقضات الداخلية والحفاظ على هيمنتها المنفردة في العالم وتخريب المنظومة الدولية التي تعد الأمم المتحدة مركزا لها، والنظام الدولي القائم على أسس القانون الدولي”.

وأضاف أن “التصرفات الأمريكية التي تعاكس تيار التاريخ مرفوضة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي”.

وتابع أن “الولايات المتحدة ليست ما يسمى بـ (منارة الديمقراطية)، إذ أن الديمقراطية الأمريكية قد ابتعدت عن جوهر الديمقراطية.

ويجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حوالي مئة دولة في قمة افتراضية “من أجل الديمقراطية”.

والحدث الذي تنظمه واشنطن افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19، هدفه بحسب البيت الابيض “الكشف عن الصراع بين الديمقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية، وهو في صلب السياسة الخارجية لبايدن”.

وقالت أوزرا زيا، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان: “نحن في لحظة الحقيقة من أجل الديمقراطية، بدون شك”.